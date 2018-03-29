Renault ve Nissan birleşme kararı aldı

Fransız otomobil şirketi Renault SA ile Japon Nissan Motor Co. bugüne dek üretim ve satış alanında yaptığı ortaklığı, şirket evliliğine doğru götürme kararı aldı.

Renault mevcut durumda Nissan'ın yüzde 43'ünü elinde bulundururken, Japon otomobil üreticisi ise Fransız şirketinde yüzde 15 paya sahip durumda.

HİSSELER YÜZDE 8.3 YÜKSELDİ

Bloomberg'in haberine göre birleşme haberinin ardından Renault'un hisseleri yüzde 8,3 yükseldi. Böylece Renault hisseleri 10 yıl içerisindeki en fazla günlük yükselişini yaşamış oldu. Renault'un piyasa değeri yükselme sonrası 36 milyar dolara ulaştı. Öte yandan haberlerin ardından Nissan hisselerinde ise yüzde 2'lik bir azalma oldu. Nissan'ın piyasa değeri 43 milyar dolara düştü.

İTTİFAKLA 10.6 MİLYON ARAÇ SATTILAR

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un toplam satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 10 milyon 608 bin 366 adede ulaştı. İttifakta şu modeller yer alıyor: Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun.

Renault-Nissan İttifakı Başkanı ve Üst Yöneticisi olan Carlos Ghosn, 1990'larda iflasın eşiğine gelen Nissan'ın etkili maliyet kesintileriyle düze çıkmasında rol almıştı.