Renault'un tasarımlarında Van Den Acker'in imzası var

Benal Yılmaz / [email protected]

Fransız otomobilleri tasarım olarak pek beğenilmez. Alman markaları tasarım konusunda daha revaçtadır. Bu algı son yıllarda yıkıldı ve artık Alman markaları Fransız otomobillerinin tasarımsal öğelerinden ilham alıyor desek ne düşünürsünüz? Ön yargılı biriyseniz ve tasarım anlayışınız Renault Broadway'ın üretildiği dönemde takılı kaldıysa bu yazı sizin için bir anlam ifade etmeyecektir.

RENAULT'UN BAŞARISI ONDA GİZLİ

Renault'un başarılı satış rakamlarında ve marka algısının güçlenmesinde hiç şüphesiz ki Laurens Van Den Acker'in rolü büyük. "Laurens Van Den Acker da kim?" derseniz kendisi otomobilin göze hitap eden tarafında, yani dizayn ekibinin başındaki kişi.

Kendisini fuarlarda ve otomobil tanıtımlarında, giydiği çeşit çeşit renkli ayakkabılarından tanıyabilirsiniz. Bugün yollarda gördüğümüz güncel Renault modellerinin gelişiminde büyük pay sahibi.

ÜRÜN YELPAZESİNİ VE STİLİNİ YENİLEDİ

Kariyerinde Ford, Audi ve Mazda gibi firmalarda çalışmış olan Van Den Acker 2009 yılında Renault tasarım departmanının yönetimini devraldı. Geldiği zaman vizyonunu, 2010 ve 2013 arasında tanıtılan 6 adet konsept otomobil tasarımıyla ifade etti. 2012 ve 2016 yılları arasında tüm ürün yelpazesini ve stilini yeniledi.

Çalışmalar 2016 yılında meyvesini verdi ve Renault Talisman modeliyle Uluslararası Otomotiv Festivali'nde (FAI) halk tarafından yılın en güzel arabası seçildi. Avrupa'da üç adet ödül alan Trezor konsepti 2017 İstanbul Autoshow'da fuarın en dikkat çeken konsept otomobili oldu.

27 farklı milletten ve toplamda 490 kişiden oluşan Renault Tasarım ekibi dünya üzerinde Bursa'nın da içinde olduğu altı adet üretim merkezine sahip olup aynı zamanda grubun diğer markası olan Dacia'nın da tasarımını üstleniyor.