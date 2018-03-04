Renkli yazıcıyla sahte para bastı

Datça ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarında son 1 hafta içerisinde 20 TL’lik sahte banknotlarla alıveriş yapıldığı yönünde gelen şikayetleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde bulunan iş yeri kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden şüphelinin eşkalini belirleyen polis ekipleri, esnaf ve pazarcıları uyardı. Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, pazarda şüpheliyi yaya olarak dolaşırken tespit etti.

RENKLİ YAZICI VE SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli S.K.’yı evine kadar takip eden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde yaptığı aramada sahte para basımında kullanılan 1 adet renkli yazıcı, 126 adet piyasaya sürülmeye hazır 20 TL’lik sahte banknot, 355 adet sahte para basımında kullanılan kağıt ele geçirdi.