Reşat Nuri Tiyatro Sahnesi yenileniyor

İstanbul Fatih'teki Reşat Nuri Tiyatrosu yenileniyor. "Fatih Reşat Nuri Tiyatrosu Projesi" kapsamında hazırlanan ön proje, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 13 Mayıs 2016 tarihinde onaylandı.

YÜKSEKLİK SINIRI KALDIRILDI

Projenin hayata geçirilebümesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Üstyapı Projeler Müdürlüğü gerekli plan değişikliği yapümasım talep etti. Talep aralık ayı İBB Meclis oturumunda ele alındı.

Plan değişikliği ile kat yükseldiği ve kamulaştırüacak alanlarla ilgili düzenleme yapıldı. Tiyatronun bulunduğu parsele "sosyal kültürel tesis" fonksiyonu aynen korunurken "4.50 metre ve 2 kat" şeklinde belirlenen yükseklik sınırı kaldırıldı.

TİYATRO 2 KAT BÜYÜYECEK

Muhsin Ertuğrul tarafından 1960 yılında kurulan Reşat Nuri Tiyatrosu'nun sahnesi, tiyatronun ortasına alınarak "meydan sahnesine" dönüştürülecek. Yaklaşık 900 metrekarelik alana sahip olan tiyatro binası yemlendiğinde yaklaşık 1700 metrekareye çıkarak 2 kat büyüyecek. Proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BİMTAŞ 2015 yılında ihaleye çıkmıştı. Maliyeti 202 bin 940 lira olarak belirlenen ihaleyi 190 bin 177 liralık teklif veren İmar Planlama Proje Müşavirlik Anonim Şirketi kazanmıştı.