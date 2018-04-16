Resif nedir

Denizlerde balıkların aralarında yaşadığı, yuvalarını kurduğu ve yaşam alanlarına resif adı verilir.

Özellikle su sıcaklığının 18-20 derecede bulunduğu denizlerde görülen resifler, canlıların atıklarından, iskeletlerinden ve kalıntılarından oluşan yaşam alanlarıdır. Mercan adaları da resiflerden biridir.

NERELERDE GÖRÜNÜR

En yaygın olduğu yerler, Büyük Okyanus ortaları, Hint Okyanusu’nun batı kesimleri, Endonezya adaları yakınları, Avustralya kıyıları ile Kızıldeniz, Antil Denizi’dir. Akdeniz'de de mercan ve resiflere rastlanmaktadır.

Mercanların meydana getirdiği resifler “atol”, “sed resifi”, “kenar resifi” olmak üzere, 3 şekilde görülür.