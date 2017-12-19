Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi yayımlandı

Resimlerle zenginleştirilen Türkçe Edebiyat Takvimi geçtiğimiz günlerde kitap raflarında alarak okuyucularla tanıştı.
İletişim Yayınları tarafından hazırlanan dergiye birçok ünlü yazar ve edebiyatçı katkı sundu. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan dergiyi, Levent Cantek yayına hazırladı.
TÜRKÇE EDEBİYAT DERGİSİ
Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinin eserlerinden alıntılar, bu takvim için özel olarak kaleme alınan yepyeni öyküler ve özenli çizgilerden oluşan Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi eğlenceli ve edebiyat dolu günler vaat ediyor.
Yazarlar: Kolektif çalışma
Yayınevi: İletişim Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2018
Syf: 732
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