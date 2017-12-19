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Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi yayımlandı

Resimli 2018 Türkçe Edebiyat Takvimi İletişim Yayınları etiketiyle raflarda.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 16:48..
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Resimlerle zenginleştirilen Türkçe Edebiyat Takvimi geçtiğimiz günlerde kitap raflarında alarak okuyucularla tanıştı.

İletişim Yayınları tarafından hazırlanan dergiye birçok ünlü yazar ve edebiyatçı katkı sundu. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan dergiyi, Levent Cantek yayına hazırladı.

TÜRKÇE EDEBİYAT DERGİSİ

Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinin eserlerinden alıntılar, bu takvim için özel olarak kaleme alınan yepyeni öyküler ve özenli çizgilerden oluşan Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi eğlenceli ve edebiyat dolu günler vaat ediyor.

Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi yayımlandı

Yazarlar: Kolektif çalışma

Yayınevi: İletişim Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf:  732

Takvimi satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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