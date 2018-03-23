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Resmi evrakı, atık kağıt diye topladılar

İzmir Torbalı'da Posta Dağıtım Merkezi önündeki resmi evraklar, atık kağıt diye kağıt toplayıcıları tarafından götürüldü. Personel, güvenlik kameralarından kağıt toplayıcıları ve evrakları buldu.

DHA | 23.03.2018 - 17:52..
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Torbalı ilçesindeki Alpkent Mahallesi'nde bulunan Posta Dağıtım Merkezi'ne her gün gelen postalar düzenlenip, vatandaşların adreslerine gönderiliyor.

Bugün sabah saatlerinde gelen postalar da personel tarafından düzenlenip, adreslerine gönderilmesi için kapı önüne bırakıldı.

RESMİ EVRAKLARI BAŞKALARI ALDI

Subaşı bölgesine dağıtılacak resmi evrak da çuvalın içine konulup dışarı çıkarıldı. Kurum dışında personel bulunmadığı sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler, çuvalın içindeki evrakı alıp gitti. Dışarı çıktıklarında durumu sonradan fark eden PTT çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi.

Resmi evrakı, atık kağıt diye topladılar


KAĞIT TOPLAYICILAR BULUNDU

Personel, kameraya yansıyan 2 çocuğun resmi evrakı alıp gittiğini belirledi. Hemen harekete geçen personel, atık kâğıt toplayan çocukları, yaklaşık 600 metre ileride buldu. Suriyeli oldukları öğrenilen çocuklar, el arabasının içinde bulunan tüm kâğıtları çıkardı. Atık kağıtların içinde tüm resmi evrak bulundu, personel rahat bir nefes aldı.

Resmi evrakı, atık kağıt diye topladılar

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