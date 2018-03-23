Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

1 Resmi evrakı, atık kağıt diye topladılar İzmir Torbalı'da Posta Dağıtım Merkezi önündeki resmi evraklar, atık kağıt diye kağıt toplayıcıları tarafından götürüldü. Personel, güvenlik kameralarından kağıt toplayıcıları ve evrakları buldu.

2 Çayı dumanı üstünde severlere kötü haber Yapılan araştırmalarda sıcak çayın yemek borusu kanserini tetiklediği iddia edildi.

3 ABD'nin ek gümrük vergilerine Rusya'dan misilleme ABD'nin gümrük ticareti yaptığı ülkelere vergilendirme konusunda yeni bir uygulamaya gitmesi AB gibi Rusya'dan da karşılık buldu. Rusya ABD ürünlerine kısıtlama getirileceğini açıkladı.

4 Çok yönlü bir kültür adamı: Abidin Dino Sanat adamı Abidin Dino, bugün 105 yaşında. Kitap Ayracı olarak, onu saygı ve sevgi ile anıyoruz…

5 Borrisov: Varna, ilişkilerin korunması için son fırsat Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Varna'da AB liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin, iki taraf arasında diyalogun sürmesi için son fırsat olduğunu söyledi.

6 Emre Çolak: İspanya'da utancımdan sokağa çıkamıyorum La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Deportivo'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, utandığı için sokağa çıkamadığını söyledi.