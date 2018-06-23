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Ressam şempanzenin resimleri sergiye açıldı

Polonya'da Lucy adındaki ressam şempanzenin yaptığı resimler açık arttırmayla satışa sunulacak.

İHA | 23.06.2018 - 10:42..
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Polonya'da içindeki sanatçı ruhunu keşfeden Lucy adındaki şempanze ressamlığa başladı.

Yenilebilir boyalardan tablolar yapan şempanzenin resimleri Varşova'daki Prag Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yetenekli şempanzenin eserleri önümüzdeki günlerde Yabani Şempanzeleri Koruma Vakfı yararına düzenlenecek açık arttırmayla satışa çıkacak.

Ressam şempanzenin resimleri sergiye açıldı

Ressam şempanzenin resimleri sergiye açıldı ViDEO

KADIN ELBİSELERİ GİYMEYİ SEVİYOR

Kadın elbiseleri giymeye, çanta taşımaya ve temizliğe büyük zaafı bulunan Varşova Hayvanat Bahçesi sakini 15 yaşındaki dişi şempanze Lucy, her gün işlerini bitirdikten sonra resim yapıyor.

Ressam şempanzenin resimleri sergiye açıldı

ÖNCE TADINA BAKIYOR SONRA RESİM YAPIYOR

Yetenekli şempanze ilk önce kendisi için özel olarak hazırlanan boyaların tadına bakıyor, ardından resim yapmaya başlıyor.

Resim tutkusunu keşfetmesinde bakıcılarının da büyük rolü olan Lucy genelde doğaçlama resimler yapıyor.

Aynı zamanda hayvanat bahçesindeki 8 şempanzeden biri olan Lucy'nin bugüne kadar yaptığı eserler ise Varşova'daki Prag Müzesi'nde sergileniyor.

Yetenekli şempanzenin tabloları 2 hafta kadar daha sergilendikten sonra açık arttırmaya çıkacak. Satıştan elde edilecek gelir ise Yabani Şempanzeleri Koruma Vakfı'na bağışlanacak.

Ressam şempanzenin resimleri sergiye açıldı

Ressam şempanzenin resimleri sergiye açıldı

Ressam şempanzenin resimleri sergiye açıldı

Ressam şempanzenin resimleri sergiye açıldı

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