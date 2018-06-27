ressam yazarlar

İnsan, yaratıcı yönünü keşfettikten sonra uzmanlaşacağı alanı seçse de, diğer sanat dallarını da bir kenara bırakamıyor. Sanat bulaşınca üstüne başına, hayatında hep yer ediyor.
Belki de bazen kelimelerden uzaklaşmak istediler onlar da, renklere sığındılar. Goethe'den Kurt Vonnegut'a birçok yazar, yeri geldi kalemi bıraktı ve fırçasını aldı eline.
İşte o yazarlar ve resimleri...
Johann Wolfgang von Goethe
Bir Manzaradaki Gezginler, 1787
Victor Hugo
Gölün Yanındaki Kasaba, 1850
E. E. Cummings
Chocorua Dağı, 1938
Marcel Proust
Dolmakalem çizimleri, 1910
Jack Kerouac
Dr. Sax, 1952
Hermann Hesse
İsimsiz, 1917
Aldous Huxley
Maria Nys Huxley Siesta Yaparken, 1920
Flannery O’Conner
Otoportre, 1953
Zelda Fitzgerald
Times Meydanı, 1944 - 1945
Kurt Vonnegut
Trout’un Mezarı, 2005
Henry Miller
Uykusuzluk Dizisi’nden Chin Chin, 1965
Kaynak: Melville House
Damla Karakuş