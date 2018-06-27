ressam yazarlar

İnsan, yaratıcı yönünü keşfettikten sonra uzmanlaşacağı alanı seçse de, diğer sanat dallarını da bir kenara bırakamıyor. Sanat bulaşınca üstüne başına, hayatında hep yer ediyor.

Belki de bazen kelimelerden uzaklaşmak istediler onlar da, renklere sığındılar. Goethe'den Kurt Vonnegut'a birçok yazar, yeri geldi kalemi bıraktı ve fırçasını aldı eline.

İşte o yazarlar ve resimleri...

Johann Wolfgang von Goethe



Bir Manzaradaki Gezginler, 1787

Victor Hugo

Gölün Yanındaki Kasaba, 1850

E. E. Cummings

Chocorua Dağı, 1938

Marcel Proust

Dolmakalem çizimleri, 1910

Jack Kerouac

Dr. Sax, 1952

Hermann Hesse

İsimsiz, 1917

Aldous Huxley

Maria Nys Huxley Siesta Yaparken, 1920

Flannery O’Conner

Otoportre, 1953

Zelda Fitzgerald



Times Meydanı, 1944 - 1945

Kurt Vonnegut

Trout’un Mezarı, 2005

Henry Miller

Uykusuzluk Dizisi’nden Chin Chin, 1965

Kaynak: Melville House

Damla Karakuş

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