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Ressam yazarlar

Yazdıklarıyla ünlenen sanatçılar, diğer sanat dallarından da vazgeçemediler.

Özel İçerik | 27.06.2018 - 12:49..
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Ressam yazarlar

ressam yazarlar

İnsan, yaratıcı yönünü keşfettikten sonra uzmanlaşacağı alanı seçse de, diğer sanat dallarını da bir kenara bırakamıyor. Sanat bulaşınca üstüne başına, hayatında hep yer ediyor.

Belki de bazen kelimelerden uzaklaşmak istediler onlar da, renklere sığındılar. Goethe'den Kurt Vonnegut'a birçok yazar, yeri geldi kalemi bıraktı ve fırçasını aldı eline.

İşte o yazarlar ve resimleri...

Ressam yazarlar

Johann Wolfgang von Goethe

Bir Manzaradaki Gezginler, 1787

Ressam yazarlar

Victor Hugo

Gölün Yanındaki Kasaba, 1850

Ressam yazarlar

E. E. Cummings

Chocorua Dağı, 1938

Ressam yazarlar

Marcel Proust

Dolmakalem çizimleri, 1910

Ressam yazarlar

Jack Kerouac

Dr. Sax, 1952

Ressam yazarlar

Hermann Hesse

İsimsiz, 1917

Ressam yazarlar

Aldous Huxley

Maria Nys Huxley Siesta Yaparken, 1920

Ressam yazarlar

Flannery O’Conner

Otoportre, 1953

Ressam yazarlar

Zelda Fitzgerald

Times Meydanı, 1944 - 1945

Ressam yazarlar

Kurt Vonnegut

Trout’un Mezarı, 2005

Ressam yazarlar

Henry Miller

Uykusuzluk Dizisi’nden Chin Chin, 1965

Kaynak: Melville House

Damla Karakuş

[email protected]


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