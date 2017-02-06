Restoran cinayetinin zanlısına çelik yelekli koruma

Emniyette sorgusu tamamlanan 24 yaşındaki Hüseyin Mert Saral, sağlık kontrolü için öğle saatlerinde 29 Mayıs eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ, ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ
Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saral, yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılarak hastane önünde bekletilen zırhlı araca bindirildi. Saral, buradan Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada, Saral'ın üzerindeki çelik yelek dikkat çekti.
BÜYÜKSARIALİOĞLU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta Beykoz Anadolu Hisarı’ndaki ünlü bir restoranda, husumetlisi Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu gören Hüseyin Mert Saral silahlı saldırıda bulunmuş, Büyüksarıalioğlu hayatını kaybetmişti.