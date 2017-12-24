Antalya’da restoran çalışanının iş yeri mutfağında derin dondurucunun yanına bıraktığı bıçak, aynı görevli kapağı kapatırken ok gibi fırladı. Kafasına doğru gelen bıçağı son anda fark eden görevli, hızlı bir refleksle bıçaktan kurtuldu.

Antalya’da bir kafede görevli Hamza Altun, çalıştığı kafede aldığı siparişi hazırlamak için mutfağa yönelip derin dondurucuyu açtı. Bu arada elindeki bıçağı derin dondurucunun yanına bırakan Altun, kapağını kapatırken fırlayan bıçağı son anda fark edip hızlıca eğildi. Bıçak kafasının üzerinden fırlayan Altun’un yaşadığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hamza Altun, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Restoran görevlisinin hayatını kurtaran refleksi VİDEO

"BIÇAĞIN KAYDIĞINI FARK ETMEDİM"

Müşterinin siparişini hazırlamak için derin dondurucudan aldığı sırada, bıçağın dolabın üzerine kaydığını fark etmediğini belirten Altun, "Dolapta dondurulmuş ürünler vardı. Dolabın yanına gittiğim sırada elimde bıçak vardı. Derin dondurucunun kapağını açtım. Bir elimde halen bıçak vardı. Dondurucunun kapağını açtıktan sonra hemen yanımda bulunan tezgahın üzerine elimdeki bıçağı farkında olmadan bırakmıştım. Bıçağı o şekilde oraya bıraktığımın farkında değildim." dedi.

"REFLEKSİM HAYATIMI KURTARDI"

Olaydan önce olumsuz bir şeyler hissettiğini belirten Altun, "Olay gerçekleştikten sonra çok şükür ki hiçbir şekilde yaralanmadım. O bıçak benim vücudumda herhangi bir yere saplanabilirdi. Ama neyse ki ucuz atlattım. Kafamı o an eğmeseydim bıçak ya kafamın bir yerine ya da boğazıma girecekti. Kesip bana zarar verebilirdi." diye konuştu.