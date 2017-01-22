taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Kiraz İlçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

22.01.2017 - 17:59
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

234223523

Kiraz'ın kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Palamut Restaurant'da piyanist şantör olarak çalışan Fatih K. bir süre önce işten çıkartıldı. İşten çıkartılmayı kabullenemediği ileri sürülen Fatih K., bugün saat 04.00 sıralarında arkadaşları Enis B., İdris A., Mesut K. ve Cem A. ve Ahmet Öztürk ile konuşmak için restorana gitti. İddiaya göre Fatih K. ile restoranın işletmecisi Nurettin C. arasında tartışma çıktı.

SIRTINDAN YARALANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Ahmet Öztürk olay yerinde yaşamını yitirirken, Enis B. de sırtından yaralandı.

Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma, olayın ardından İdris A., Mesut K., Cem A., Fatih K. ve restoran işletmecisi Nurettin C.'yi, olayda kullandıkları av tüfekleriyle yakalayıp, gözaltına aldı. Enis B. de tedavisinin ardından gözaltına alınırken şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Öztürk'ün cenazesi ise olayın gönderildiği İzmir Adli Tıp'taki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak ikindide Kiraz'ın Hacılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.






BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

271
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

294
Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

42
İstanbul'a kar geri dönüyor

İstanbul'a kar geri dönüyor

26
FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

50
İlhan Cavcav'ın takımına son bakışı

İlhan Cavcav'ın takımına son bakışı

31
İlhan Cavcav hayatını kaybetti

İlhan Cavcav hayatını kaybetti

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM