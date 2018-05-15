Restoranlar döviz protestosu için ışık kapatacak

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son yıllarda sıkça gündeme gelen döviz kuruna bağlı AVM kiralarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de irili, ufaklı yaklaşık 400 alışveriş merkezi olduğu bilgisini veren Bingöl, bu AVM'lerin dolar veya euro üzerinde kira aldığını ve sözleşmelere 3-5 yıl kiracı kalma şartı eklediğini söyledi.



Restoranların, TL ile satış yapıp döviz ile kira ödemek zorunda kaldığını dile getiren Bingöl, sözleşmelerde başka ağır maddelerin de bulunduğunu aktardı.



Bingöl, bu ağır maddelerin varlığının yanı sıra dövizdeki artışın da AVM kiracıları için çok önemli bir krizi beraberinde getirdiğini kaydederek, bu artışın en çok da ticari ekonominin pek çok kalemini içerisinde bulunduran hizmet sektöründe varlığını hissettirdiğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuyu daha önce gündeme getirdiğini anımsatan Bingöl, ancak istenilen çözümün elde edilemediğini bildirdi.

"ARTIK YAPICI BİR ÇÖZÜM ARANMALI"

Bingöl, dolar kurunun son bir yılda yaklaşık yüzde 21, son 2 yılda ise yüzde 54 değer kazandığını belirterek, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.



Daha önce tarafların zaman zaman bir araya geldiğini veya bu konularda fikirlerini açıkladığını dile getiren Bingöl, ancak istenilen çözümün bir türlü sağlanamadığını anlattı.



Bingöl, tarafların artık bir an önce yapıcı bir çözüm için bir araya gelmesi gerektiğini kaydederek, "Ya kiralar TL üzerinden olmalı ya da 3-5 yıl kiracı kalma şartı kaldırılmalı. Üyelerimizin Türkiye genelindeki AVM'lerde binlerce şubesi bulunuyor. Bu anlamda ortak bir çözüme gidilmediği taktirde belirli bir süre ışıklarımızı kapatmak başta olmak üzere ciddi adımlar atacağız." şeklinde konuştu.

"DERNEKLERDEN DESTEK İSTEYECEĞİZ"

Bingöl, TÜRES'in üyelerinin Türkiye genelinde yaklaşık 400 AVM'de 6 bine yakın şubesi bulunduğunu anımsatarak, uzun zamandır bu konuda çözüm arayışı içinde olduklarını söyledi.



Markaların son yıllarda artan dolar kuru karşısında daha fazla dayanamayacağını dile getiren Bingöl, "En azından dükkanı çeviremeyen restoran sahibi işletmesini kapatmak istiyor. Ancak kullanmadığı dönemlerin de kirası isteniyor. Zaten zarar ettiği için orayı kapatıyor. Bir de üzerine çok ciddi rakamlar ödemek zorunda kalıyor." dedi.



Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çağrımız, ortak paydada buluşup her iki tarafın da masadan memnun ayrılacağı bir mutabakat yapmak. Bu açıdan ivedilikle ortak bir platform oluşturarak AVM kiracıları ile AVM işletmecilerini bir araya getirmeliyiz. Bu konuda Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ve Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ile görüşüp bu konuda desteklerini isteyeceğiz. Sektörümüzün talebi kiraların TL üzerinden belirlenmesi ve zorunlu süreli sözleşmelerin kaldırılması yönündedir."



Bingöl, AVM'lerin varlığının ülke ekonomisi için çok önemli katkısının olduğunun farkında olduklarının altını çizerek, bu anlamda AVM'lerin de zor durumda kalmasını istemediklerini, ortak bir çözümün taraftarı olduklarını sözlerine ekledi.