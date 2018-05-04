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Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

355 yıllık Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu.

İHA | 04.05.2018 - 13:04..
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Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlanan Mısır Çarşısı drone ile görüntülendi.

Mısır Çarşısı, Balkanlar’dan Avrupa’ya, Kuzey Akdeniz’den Arabistan Yarımadası’na kadar uzanan ürün çeşitliliğiyle asırlardır İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olma özelliğini devam ettiriyor. Drone ile çekilen görüntülerde motifler ile süslenmiş uzun koridorların görüntüsü kendine hayran bıraktı.

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi VİDEO

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Havadan çekilen görüntülerde ise masmavi İstanbul Boğazı ve Haliç manzarasıyla Mısır Çarşısı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sultan 3. Murad’ın eşi ve 3. Mehmed’in annesi Valide Safiye Sultan’ın isteği üzerine Mimar Davud Ağa tarafından 1597’de temeli atılan ve 60 yıl sonra Sultan 4. Mehmed’in annesi Valide Hatice Turhan Sultan’ın isteğiyle Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663’te tamamlanan Mısır Çarşısı’nın, 2013’te başlayan restorasyon çalışmaları 5 yılda tamamlandı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restore edilen Mısır Çarşısı’nın açılışını bugün gerçekleştirecek.

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

DIŞ CEPHE VE İÇ MEKAN KORİDORLARI YENİLENDİ

Mısır Çarsısı’nda yapılan restorasyon çalışmalarında Mısır Çarşısı’nın dış cephe ve iç mekan koridorlarının yenilendi.

Koridorlarda pencereler ve kolonların olduğu kısımlara inşa edildiği döneme uygun motifler yapıldı. Dua Meydanı mahallinde bulunan kiracılar çıkarıldıktan sonra, Dua Kürsüsü’nde araştırma raspası yapıldı. Boya altından orijinal kalem işleri ortaya çıkarılarak, kürsünün onarım çalışmaları yapıldı. Mısır Çarşısı’nın tonozları üzerindeki betonarme tabaka kırılıp alındı.

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

"BIRAKILAN MİRAS ÇOK DEĞERLİ"

Yerine ahşap çatı yapılarak üzeri kurşunla kaplandı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Bize bırakılan bir miras. Bu miras çok değerli. Kuruluşundan beri hizmet veriyor. Bu değeri yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak çok elzem. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz restore edilmesini üstlendi. Hamdolsun sona gelindi. Kültürümüz, medeniyetimiz için hayırlı olsun" dedi.

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