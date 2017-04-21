Restore edilen İçkale ziyaretçi akınına uğradı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen restorasyon ve rekreasyon çalışmalarının ardından tarihi kimliği ortaya çıkarılan İçkale'ye Diyarbakırlılar akın etti.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Tarihi Sur ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu uzun süre ziyarete kapanan İçkale ve 27 şehit sahabenin de metfun olduğu Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun başlattığı çalışmalar tamamlandı.

ZİYARETÇİ AKINI YAŞANDI

Sur'un yeniden ihya edilmesi amacıyla yürütülen, çirkin yapılar ve gecekondularla dolu, yıkık ve harabe durumdaki 115 dönümlük alanda istimlak çalışmasının ardından gerçekleştirilen restorasyon ve kültürel peyzaj çalışmalarıyla tarihi kimliği ön plana çıkarılan İçkale, gün boyu ziyaretçilerin akınına uğradı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

İçkale, cami ve sahabe türbelerini ziyarete gelenler, çarpık yapılardan arındırılan peyzaj alanını hayranlıkla seyretti. Diyarbakırlıların ilgisi dolayısıyla İçkale'nin giriş kapısında zaman zaman yoğunluk oluştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin sıkıntı yaşamaması için tarihi alanda emniyet yetkililerince güvenlik önlemi alındı.