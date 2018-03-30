Resul Dindar annesini son yolculuğuna uğurladı

1 Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası UEFA, 50'den fazla maçta şike yaptığı belirlenen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu 10 yıl Avrupa'dan men etti.

2 YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı Macron'un Suriyeli Arap ve Kürt gruplarla yaptığı görüşme sonrası YPG tarafından 'Fransa Menbiç'e asker gönderecek' yalanı servis edildi.

3 Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü Iğdır'da yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin de yaralandığı belirtildi.

4 Tesla 123 bin aracını geri çağırdı Tesla, Model S araçlarında görülen direksiyon sorunu nedeniyle 123 bin aracını geri çağırdığını açıklandı.

5 ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor 327 milyon nüfuslu Amerika'da 150 milyon kişiyi etkileyen bir veri sızıntısı yaşandı. Giderek artış gösteren veri sızıntılarının engellenememesinden dolayı halk şikayete başladı.

6 Trump: Meksika sınırına örülen duvardan gurur duyuyorum ABD-Meksika sınırına örülen duvara uyuşturucu kaçakçılarını engellemek için ihtiyaç duyduklarını belirten Trump, "Bundan gurur duyuyorum." dedi.