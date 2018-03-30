Resul Dindar annesini son yolculuğuna uğurladı

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar'ın motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren annesi Meliha Dindar (53), Artvin'in Hopa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
BABASI TABURCU EDİLDİ
Hopada 27 Mart Salı akşamı, Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman ile eşi Meliha Dindar yaralandı. Dindar çifti, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meliha Dindar, tedaviye alındığı Rize Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan Osman Dindar ise taburcu edildi.