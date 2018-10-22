Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festival'nde sahneye çıkan Resul Dindar, konser bitiminde fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarıyla bir araya geldi.

Resul Dindar fotoğraf çekilmek isteyen hayranını azarladı İZLE



"KAÇ KİŞİ GELİYOR OLMUYOR BÖYLE"

Şarkıcının karavanı önünde toplanan hayranları, şarkıcıyı dışarı çağırdı. Karavandan çıkan Dindar, ilk olarak "Kaç kişi geliyor olmuyor ki böyle" dedi.

"CEVAP VERME SUS"

Bir hayranının, "Sizi sevmese bu kadar halk buraya gelir mi?" sözleri üzerine adeta çılgına dönen şarkıcı, "Ya cevap verme sus sen de be" diye bağırdı.

"HİÇ KİMSE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR"

Hayranları ise bu videoyu sosyal medyada paylaşarak altına, "Hiç kimse göründüğü gibi değildir." notuyla paylaştı.

"HEPİMİZ ASLINDA BİR HİÇ DEĞİL MİYİZ"

Yaşanan bu tatsız olayın ardından ünlü sanatçı Dindar kendi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayarak, "Neden iyilikleri paylaşıp büyütemiyoruz? Neden hâl deyip geçemiyoruz? Neden anlamıyoruz vaziyeti? Neden geçiyoruz merhameti? Neden bakmıyoruz öteye? Neden unutuyoruz dünü? Neden parçalıyoruz günü? Uyuyabiliyor muyuz? Yoksa uyumak zorunda mı bırakıyoruz bedeni? Nasıl uyanıyoruz? Hepimiz aslında bir hiç değil miyiz? Neden kovalıyoruz gideni? Neden ayırıyoruz seveni? Neden sadece an var? Zaman kimin için? Neden büyüyoruz? Neden küçülüyoruz? Neden ölüyoruz? Ne zaman gömülüyoruz? Ne kadar biliyoruz? Ne ara öğreniyoruz? Neden bir araya getirmiyoruz faydalı şeyleri? Neden sadece dinliyoruz ve duyamıyoruz? Neden hata yapıyoruz? Biz bunları neden yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.