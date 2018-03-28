taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.722
USD
3,9966
EURO
4,9578
ALTIN
171,41
PETR
69,0700

Resul Dindar'ın annesi kazada hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Resul Dindar'ın motosiklet kazasında ağır yaralanan annesi hayatını kaybetti.

DHA | 28.03.2018 - 16:13..
  1. Haberler
  2. Magazin

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.

ANNE DİNDAR HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı çiftten Meliha Dindar bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba Dindar'ın Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Resul Dindar'ın annesi kazada hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çağla Şıkel'den vergi kaçırma açıklaması
Vergi kaçırdığı iddia edilen Çağla Şıkel’in 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor.
Burcu Esmersoy: Tekliflere açığım
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı törende En İyi Davet Etkinliği ödülünü verdi.
Gül Gölge'ye bowling morali
Eski sunucu Gül Gölge, küçük oğluyla alışveriş yaptıktan sonra bowling oynadı.
Kliplerin unutulmaz dans figürleri
Şarkılarından çok video kliplerinde ettikleri danslarıyla gündeme gelen şarkıcıların, hafızalara kazınan dans figürleri.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

228
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

280
Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

77
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

119
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

116
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

118
Dolar 4 TL'yi gördü

Dolar 4 TL'yi gördü

469
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM