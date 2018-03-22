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Rett Sendromu (RS) nedir

Rett Sendromu, daha çok kız çocuklarında görülen nörolojik bir hastalıktır.

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1983 yılında yayınlanan bir raporla hastalık olarak kabul edilen Rett Sendromu, yaygın olarak kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Erkek çocuklarında da görülür fakat daha çok anne karnında ya da doğumda ölümle sonuçlanır.

Kalıtsal bir rahatsızlık olan Rett Sendromu'nun teşhisi oldukça zordur.

Rett Sendromu (RS) nedir

RS'li çocukların tenleri ince ve açık renklidir. Sivri burunları ve küçük ayakları vardır. Ellerini uzun süreli kullanamazlar. Parmak kemirme, emekleyememe, el ve ayak titremesi gibi belirtileri bulunur. Kafaları yaşlarına göre küçüktür. Tek tek kelimeleri söylemeye çalışsalarda çoğunlukla konuşma yeteneklerini kaybederler.

Rentt Sendromu genellikle beyin felci ve erken çocukluk otizmi  ile karıştırılır. Bu nedenle erken teşhis edilerek tedavide başarı elde edilebilir.

Rett Sendromu (RS) nedir

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın seyrinin yakın takiple izlenmesi gerekir. Fizyoterapi ile motor gelişimde negatif yöndeki ilerleme durdurulabilir ya da olumlu yönde ilerleme kaydedilebilir.

Bu rahatsızlığı taşıyan çocuklar, mutlaka özel eğitim almalıdır.

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