Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Türk yetkililere göre; Kaşıkçı öldürüldükten sonra cesedi konsolosluk binasından çıkarıldı.

AYRINTILAR GELECEK

EMNİYET'İN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.

AYNI SAATLERDEKİ GELEN 15 YETKİLİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR İNCELENİYOR

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.