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Reuters'a göre Kılıçdaroğlu aday olmayacak

İngiliz haber ajansı, CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktardı. Reuters'a göre parti içerisinde İlhan Kesici'nin ismi öne çıkmaya başladı.

REUTERS | 20.04.2018 - 14:02..
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Reuters'a göre Kılıçdaroğlu aday olmayacak

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi CHP'de hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararı, partililer tarafından merakla bekliyor.

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayarak partideki taşları yerinden oynattı.

İNGİLİZLERİN SEÇİMİ

Bu gelişmenin ardından İngiliz haber ajansı Reuters konuyla ilgili flaş bir haber geçti.

Haberde; Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin zayıf olduğu belirtilirken, İlhan Kesici'nin isminin öne çıkmaya başladığı ifade edildi.

YÜZDE 60 HEDEFİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her kesimden oy alabilecekleri bir aday belirleyeceklerini ve seçimlerde yüzde 60 alacaklarını hedef olarak belirlemişti.

Reuters'a göre Kılıçdaroğlu aday olmayacak

"HEP BERABER ÇALIŞIR VE KAZANIRIZ"

Haberin detaylarında İlhan Kesici'nin şu sözleri hatırlatıldı: "Bugünden itibaren partinin yetkili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapmak için toplanacaklar. İnşallah Cumhurbaşkanlığını kazanacak bir arkadaşımız aday ilan edilmiş olur. Biz de hep beraber çalışır ve kazanırız"

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