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Reuters'in objektifinden Çorum'da altın üretim tesisi

Uluslararası haber ajansı Reuters, Çorum'daki bir altın üretim tesisinin fotoğraflarını dünyaya geçti.

13.05.2017 - 02:50
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Ümit Bektaş'ın çektiği fotoğraflardan en dikkat çekici olanı, bir kazan dolusu toprak gibi görünen saf altın.

Ahlatcı Metal Rafinerisi, Türkiye'nin üç metal altın rafinerisinden birisi. Rafineride, madenlerden gelen saf altın uluslararası standartlarda külçe altına çevriliyor.

Reuters'in objektifinden Çorum'da altın üretim tesisi

Şirketin Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, ayrıca mücevherde ürettiklerini söylüyor. Öyle ki, rafineri tüm Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor.

Ahlatcı Metal Rafinerisi, yılda yılda 312 ton altın üretebiliyor. Ayrıca 468 ton saf gümüş üretme kapasitesine sahip.

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