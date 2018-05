Revna Demirören: Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 finallerinin ev sahipliğini kazanma sürecinde Türkiye'nin tanıtımları devam ediyor. İş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in ev sahipliğinde; Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin eşlerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde 'Birlikte Paylaşalım'(Share Together) sloganıyla buluştular.

Ev sahibi olmamız durumunda EURO 2024 maçlarının oynanacağı statlar ve özellikleri bir tanıtım filmiyle davetlilere duyulurken, daha sonra Kadın Milli Futbol Takımı ile sanatçılar arasında bir gösteri maçı oynandı. Karşılaşmanın başlama vuruşu Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve Revna Demirören tarafından yapıldı. Başladığı gibi dostça sona eren mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

REVNA DEMİRÖREN: "EURO 2024 TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Revna Demirören, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, EURO 2024'ün son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "EURO 2024 inşallah ülkemize gelir diyorum. Biz de bu konuda yardımcı olabilmek, destek verebilmek ve tanıtım için kadınlar olarak destek olmak istedik. Bu işte bir kadın parmağı olsun istedik. Hanımlar olarak bugün toplandık. Kadın Milli Futbol takımımız ile maç yapacağız. Bu kadar futbolun içinde olup da daha önce hiç sahaya çıkmadım. Bugün bir ilk olacak. EURO 2024'e verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. EURO 2024 bizim için çok önemli. Yüzde 28'i genç olan Türkiye için çok önemli. Biz de böylelikle anneler olarak, kadınlar olarak güzel bir miras bırakmış olacağız. İnşallah Eylül ayında güzel sonuçlarla çıkarız diye düşünüyorum. Bu Türkiye'nin tanıtımı, turizminin daha da gelişmesi, ekonomimize katkı için çok önemli. Konu bir tek futbol değil. İnşallah ülkemiz için çok iyi olur" dedi.

Demirören daha sonra kürsüde yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık çalışmaları kapsamında bugün sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hepimiz biliyoruz ki, dünyada başarmaya kararlı bir kadından daha etkili bir güç olamaz. Kadın isterse her şeyi yapar. Emin olun ki Türk kadını isterse 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da Türkiye'ye getirir. Biz bir güce sahibiz, yeter ki isteyelim. Bir kadın olarak gururla söylüyorum ki; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) teşkilatının en kritik birimlerinde bugün kadınlar görev alıyor ve biliyorum ki UEFA'ya 26 Nisan'da teslim ettiğimiz EURO 2024 dosyamızda da kadın uzmanlarımızın çok önemli katkıları var. TFF, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü federasyonlarından biri. Madem ki bu kadar güçlü bir organizasyonun yönetiminde kadınlar aktif olarak yer alabiliyor ve madem ki UEFA 2024 adaylık dosyamıza kadınlarımızın zarif ama becerikli elleri değiyor, öyleyse hep birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da Türkiye'ye kazandırmamız gerekiyor. Kazandırmakla da kalmayıp emsalsiz bir turnuva düzenleriz. Buna da söz veriyoruz. UEFA'ya verdiğimiz tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi, emsalsiz bir turnuva sözümüzü de tutmaya hazırız. Sayın Bakan'ım. Biliyorum ki Türk kadınının hükümetimiz nezdindeki en üst düzey temsilcisi olarak siz de UEFA 2024 ev sahipliğini bizim kadar istiyorsunuz. EURO 2024 isteyen her Türk kadını gibi ben de burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili konuklar ve değerli sanatçılar. Sizlerin de bu milli görevde aktif olarak yer almanızı bekliyorum. Her fırsatta, her yerde, özellikle yurt dışında, dostlarınızla sohbetlerinizde Türkiye'nin mükemmel bir ev sahibi olduğunu ve olacağını anlatmanızı bekliyorum. Bunu çocuklarımız için rica ediyorum. Çocuklarımıza kalıcı bir miras bırakmak adına istiyorum. Düşünün; 80 milyonluk bu dev ülkenin yüzde 28.7'si genç nüfustan oluşuyor. Bu dünyada pek örneği olan bir şey değil. Bu gençlere parlak bir gelecek borçluyuz. İlham kaynağı borçluyuz. Biz anneler olarak bilimde, sanatta, ekonomide, siyasette yükselmesini istediğimiz çocuklarımıza spordan, futboldan, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan daha tutkulu bir ilham kaynağı verebiliriz ki?"

"ARTIK KADINLAR OLARAK SAHAYA ÇIKMA ZAMANI GELDİ"

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2024 kapsamında 10 milyon fidan dikecek. Gelin biz kadınların da bu turnuvada dikili bir ağacı olsun. Türklerin geleneksel misafirperverliğini Avrupa'ya kadınlardan daha iyi kim anlatabilir. Türk kadınları olarak biz den daha misafirperver kim olabilir? Artık kadınlar olarak sahaya çıkma zamanı geldi. Avrupalı kadınları, EURO 2024 için Türkiye'ye davet edelim. Barış, dostluk, kardeşlik köprüsü olacağımızı onlara gösterelim. Dünyanın her noktasından 1 milyardan fazla insana ulaşım imkanı sunan Türkiye, herkesi kucaklayan bir noktada bulunuyor."

"FUTBOLU DA BİLİRİZ, OFSAYTTAN DA ANLARIZ"

"Hadi hep birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için yurt içinde ve yurt dışında el ele çalışalım. Ülkemize destek olalım, Türkiye'yi Avrupa'ya en iyi şekilde tanıtalım. Biz başarırız! Biz kadınlar olarak futbolu da biliriz. Biz ofsayttan da anlarız. EURO 2024'te en güzel ev sahipliğini yine biz yaparız. Çünkü biz Türk kadınıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."