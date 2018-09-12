taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3715
Euro
7.4162
Altın
1204.144
Borsa
92227.37
Gram Altın
245.893

Reyhanlı teröristi: Saldırıyı Suriye istihbaratı yaptırdı

MİT'in başarılı operasyonuyla Suriye'den paketlenip getirilen terörist önemli itiraflarda bulundu.

AA | 12.09.2018 - 12:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Reyhanlı teröristi: Saldırıyı Suriye istihbaratı yaptırdı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik’in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi.

"SURİYE DEVLETİNE SESLENİYORUM: TÜRK DEVLETİ HESABINI SİZDEN SORACAK"

Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

Reyhanlı teröristi: Saldırıyı Suriye istihbaratı yaptırdı ViDEO

Reyhanlı teröristi: Saldırıyı Suriye istihbaratı yaptırdı

Reyhanlı teröristi: Saldırıyı Suriye istihbaratı yaptırdı

Reyhanlı teröristi: Saldırıyı Suriye istihbaratı yaptırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

126
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

133
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

53
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

27
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

23
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM