Reyhanlı'da ilk ders 'Fatmasız' başladı

Afrin'den 31 Ocak'ta PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Avlar'ın eğitim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde de ilk ders zili çaldı.

SIRASINA KARANFİL KOYDULAR

Eğitim hayatına devam edip öğretmen olmak isteyen 17 yaşındaki Fatma Avlar, teröristlerin hayaline engel olması nedeniyle okulundaki yerini alamadı. 11-D sınıfındaki arkadaşları, Fatma Avlar'ın sırasına fotoğrafı ile karanfiller bıraktı.

İlk ders saatinde birçok öğrenci ve öğretmenin gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken, bazı arkadaşlarının da Fatma'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle okula geldiği görüldü.

"SALDIRILAR SIRASINDA DUA EDİN DERDİ"

Avlar'ın sınıf arkadaşlarından Elanur Sürücü, yaptığı açıklamada, Fatma'nın çok iyi kalpli biri olduğunu ve hayalindeki öğretmenliği gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi.

Arkadaşını şimdiden çok özlediğini anlatan Sürücü, "Roketli saldırılar sırasında herkese dua edin derdi. Onu asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

"FATMA UNUTULMASIN"

Okul Müdürü İsa Benli de büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, Fatma'nın dersleriyle, başarısıyla tüm arkadaşlarına örnek bir öğrenci olduğunu belirtti.

Acılarının tarifinin olmadığını aktaran Benli, en büyük isteklerinin Fatma'nın unutulmaması olduğunu söyledi.