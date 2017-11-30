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Reza Zarrab, bugünkü duruşmaya ceketle katıldı

ABD'yle iş birliği yapan ve tanık olan Reza Zarrab bugünkü duruşmaya blazer ceket ve tişört giyerek katıldı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 17:39..
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Reza Zarrab, bugünkü duruşmaya ceketle katıldı

Amerika'ya karşı İran ambargosunu delmek ve kara para aklamak suçlarından Mart 2016'da Miami'de tutuklanan ve New York'a sevk edilen Zarrab, ardından iş birliği yaparak tanık olmuştu.

Reza Zarrab'ın tanık olduğu dosyada Mehmet Hakan Atilla ise sanık olarak bulunuyor. Zarrab, dün ilk kez tanık olarak ifade verdiği jürili duruşmaya krem tonlarında mahkum elbisesiyle katılmıştı.

BUGÜN BLAZER CEKETE GEÇTİ

Dünkü duruşmanın sonunda savcı, Reza Zarrab'ın mahkum elbisesi yerine normal bir şekilde giyinmesini talep etmiş, hakim ise bu durumun kendisi için sorun teşkil etmediğini ifade etmişti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Reza Zarrab, bugünkü duruşmaya blazer ceket ve içine giydiği tişörtle katıldı.

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