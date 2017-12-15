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Reza Zarrab davasına evrak yollayan 3 kişi tutuklandı

Reza Zarrab hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

AA | 15.12.2017 - 13:06..
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reza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Reza Zarrab'ın yanında çalıştıkları ve ABD'deki davaya evrak yolladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H, savcılık tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın genişletilmesi sonucu gözaltına alınan 14 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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