Reza Zarrab davasında FETÖ'ye destek veren CHP'li

Geçtiğimiz hafta başlayan ve ABD'yle iş birliği yaparak tanık olan Reza Zarrab'ın konuştuğu dava devam ediyor.

CHP YAKINDAN İZLİYOR

New York'ta devam eden davayı Cumhuriyet Halk Partisi de yakından izliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Erdal Aksünger, her duruşmayı ilgiyle izliyor.

Reza Zarrab davasında FETÖ'ye destek veren CHP VİDEO

Öte yandan Aksünger, duruşma aralarında ve sonlarında ise mahkeme önünde gönüllü muhabirlik yapıyor. Öyle ki Erdal Aksünger'in konuştuğu yerler arasında Türkiye düşmanlığıyla bilinen Alman yayın organı Deutsche Welle de var.