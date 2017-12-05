Reza Zarrab FBI ile toplantı yaptığını itiraf etti

Reza Zarrab, tanık kürsüsünde devam ettiği davada FBI'ın kendisini nasıl yönlendirdiğini açıkladı.

"SAVCILIK VE FBI İLE YAKLAŞIK 12 TOPLANTI YAPTIK"

Zarrab kendisine sorulan, "Sizinle işbirliği anlaşması yapmayı kabul etmeden önce ABD Savcılığı yetkilileri ve FBI ile kaç kez toplantı yaptınız?" sorusuna, "sayısını hatırlamıyorum" cevabını verdi. Toplantılar için "yaklaşık olarak 12 kez" diyen Zarrab, neredeyse her gün savcılık ve FBI ile görüştüğünü belirtti.

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Fleming'in, Zarrab'ın FBI ile şema çizme provası yaptığını söylemesi üzerine, İranlı'dan "Evet, burada çizdiğim şemalar gibi savcılık için de bazı şemalar çizdim" şeklinde bir itiraf daha geldi.