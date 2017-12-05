taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.260
USD
3,8469
EURO
4,5496
ALTIN
156,63
PETR
62,8400

Reza Zarrab FBI ile toplantı yaptığını itiraf etti

Türkiye'nın İran'a olan ambargoyu deldiği yönünde bir karar çıkartmak için Amerika'da başlatılan mahkemenin tanığı Reza Zarrab, FBI ile şema çalışması yaptığı anlattı.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 23:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Reza Zarrab FBI ile toplantı yaptığını itiraf etti

Reza Zarrab, tanık kürsüsünde devam ettiği davada FBI'ın kendisini nasıl yönlendirdiğini açıkladı.

Reza Zarrab FBI ile toplantı yaptığını itiraf etti

"SAVCILIK VE FBI İLE YAKLAŞIK 12 TOPLANTI YAPTIK"

Zarrab kendisine sorulan, "Sizinle işbirliği anlaşması yapmayı kabul etmeden önce ABD Savcılığı yetkilileri ve FBI ile kaç kez toplantı yaptınız?" sorusuna, "sayısını hatırlamıyorum" cevabını verdi. Toplantılar için "yaklaşık olarak 12 kez" diyen Zarrab, neredeyse her gün savcılık ve FBI ile görüştüğünü belirtti.

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Fleming'in, Zarrab'ın FBI ile şema çizme provası yaptığını söylemesi üzerine, İranlı'dan "Evet, burada çizdiğim şemalar gibi savcılık için de bazı şemalar çizdim" şeklinde bir itiraf daha geldi.

İlginizi Çekebilir
Almanya'da tren kazası
Almanya'nın Düsseldorf kentinde yük treni ile yolcu treni çarpıştı.
AB'den Kudüs teklifi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı." dedi.
Almanya'da otobüs köprüye çarptı
Berlin'de şehirler arası bir otobüsün köprüye çarpması sonucu otobüsün ikinci katı paramparça oldu.
Filistin liderinden Trump'a Kudüs uyarısı
Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını isteyen Trump'a, Mahmud Abbas'tan tepki geldi: Tehlikeli sonuçları olur.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM