Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçundan tutuklanan ardından FBI ile iş birliği yaparak Türkiye aleyhinde tanık olan Reza Zarrab'ın cezaevinde rüşvet skandalında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı tarafından, Zarrab'ın New York'taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’nde bir gardiyana rüşvet verip uyuşturucu, alkol ve kadın talep ettiği iddia edilmişti. Zarrab da bu iddiaları kabul etmişti.

"KADIN, AVUKAT GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA İÇERİYE SOKULDU"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde 45 bin dolar rüşvet karşılığında gardiyanın "avukat görüntüsü altında içeriye kadın soktuğunu" yazdı:

"GARDİYANIN ODASINDA BİR SAATLİK GÖRÜŞME"

"Gardiyan kendi dinlenme odasında bir saatlik görüşme ayarlamış. Başgardiyan bunu tespit edip cezaevi yönetimine bildirince, Zarrab Brooklyn’deki cezaevine sürülmüş."