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Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi

Hakan Atilla'nın avukatı, Reza Zarrab'ın, kadın ve uyuşturucu için gardiyanlara rüşvet verdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 09:23..
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Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatı, Atilla aleyhine şahitlik yapacak olan Reza Zarrab'ın, cezaevinde kadın ve uyuşturucu için gardiyanlara rüşvet verdiğini açıkladı.

"YALAN SÖYLEMEYE HAZIR"

Zarrab davası olarak başlayıp, Atilla'nın tek sanık kaldığı davada Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco , Zarrab'ın hapis cezasından kurtulmak için yalan söylemeye hazır olduğunu ve güvenilir biri olmadığını söyledi. Victor Rocco, ayrıca Hakan Atilla ile Zarrab'ın seyrek olarak iletişim kurduğunu ve birbirlerini sevmediklerini de söyledi.

ZARRAB KADIN VE UYUŞTURUCU İÇİN RÜŞVET VERMİŞ

Öte yandan Rocco, Reza Zarrab'ın içki, uyuşturucu ve kadın için ABD cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini de öne sürdü. Zarrab bu iddiaları da kabul etti ve "Hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru." dedi.

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