taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.36965
Euro
7.4137
Altın
1204.3105
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.682

Reza Zarrab, New York'ta görüntülendi

Türkiye aleyhindeki kumpas davasının baş aktörü Reza Zarrab, New York'ta suşi yerken objektiflere yakalandı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 07:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Reza Zarrab, New York'ta görüntülendi

Türkiye'nin politikalarına yön vermek isteyen Amerika, Fetullahçı teröristleri de kullanarak Reza Zarrab üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya kalktı.

Mahkeme tiyatrosunda Türkiye'yi suçlayan Reza Zarrab, ifadelerinin ardından Amerikalılar tarafından serbest bırakıldı.

FBI TAKİPTE

FBI ajanları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Zarrab, New York'ta ortaya çıktı.

ŞARAP VE SUŞİ

Soho bölgesinde suşi restoranı Nobu'da bir kadınla şarap eşliğinde yemek yiyen Reza Zarrab, fotoğraflarının çekildiğini fark edince mekandan ayrıldı.

EBRU GÜNDEŞ NE DİYECEK

Ebru Gündeş ile evli olan Reza Zarrab'ın bu fotoğrafı eşine nasıl açıklayacağı merak konusu.

Reza Zarrab, New York'ta görüntülendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

128
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

136
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

29
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

61
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

26
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

93
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM