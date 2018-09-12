Reza Zarrab, New York'ta görüntülendi

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Rusya'nın S-300 ve S-400'lü gövde gösterisi

1 KYK tanıtım günleri başladı Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, burs ve kredi ihtiyaçlarını karşılayan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 81 il ve KKTC‘de KYK yurtların tanıtımı yapılıyor.

2 Kartal'da lüks otomobil kadın kuaförüne daldı İstanbul Kartal'da lüks bir otomobil kaldırıma çıktı ardından da kuaföre girdi. Kazada yaralanan olmadı.

3 Rus Başkomutandan muhalif lidere düello çağrısı Rusya Ulusal Muhafızları’nın Başkomutanı Viktor Zolotov’un, muhalefet lideri Aleksey Navalni’yi düelloya davet ettiği bildirildi.

4 CHP'liler ateşkes yapacak 24 Haziran seçim yenilgisinin ardından karışan parti gündemine artık yerel seçimi alarak bir süreliğine normalleşmek istiyor.

5 2. özür grubu atama sonuçları açıklandı Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği hakkı tanınan öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu.

6 Türkiye'nin ilk uzay gözlem evi ilgisizlikten kapandı Ordu'daki Sayacabaşı köyünde yaşayan Cumaittin Turap, 12 yıl önce 'Astro Cumali' adını vererek kurduğu 1 milyon liraya mal olan gözlem evini, ilgi görmeyince kapatmak zorunda kaldı.