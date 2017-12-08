Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

ABD’nin New York kentinde ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya karşı ‘tanıklık’ yapan Reza Zarrab hakkında cinsel taciz ve tecavüz davası açan 61 yaşındaki Faouzi Jaber, Manhattan Hapishanesi’nde kaldığı dönemde aynı hücreyi paylaştığı Zarrab’ın kendisine cinsel istismarda ve tecavüzde bulunduğunu öne sürdü.

Jaber’in açtığı dava dosyasına göre, Zarrab’ın kendisine uyguladığı cinsel şiddet Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında gerçekleşti.

"ÇOK ÇARESİZ KALDIM"

Jaber, Zarrab hakkındaki şikâyetinde "Çok çaresiz kaldım, benden çok daha genç ve güçlü bir adamlar mücadele edemedim." dedi.

Dilekçede, Jaber’in dönemde Zarrab’ı şikâyet etmeye ve yardım aramaya çekindiği, çok korkmuş ve utanmış olduğu belirtildi. Zarrab hakkındaki dava dilekçesinde, Zarrab’ın, Jaber’e özel bir avukat tutması için kendisine para vermeyi teklif ettiği, Afrika’daki ailesine de para yolladığı öne sürüldü.