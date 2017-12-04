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Reza'nın Yargıcından Türkiye esprisi

Reza Zarrab'ın Amerika'daki mahkemesinde Yargıç Richard Berman, kendini aştı. Mahkeme salonuna neşeli müziklerin ardından Berman'ın Türkiye üzerinden yaptığı espri damga vurdu.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 05:51..
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Reza'nın Yargıcından Türkiye esprisi

Reza Zarrab'ın zincirinin çıkartılarak ifade vermeye götürüldüğü gün kokusunu belli eden davada, Yargıç Richard Berman'ın neşesi itiraflarla arttı.

Reza'nın Yargıcından Türkiye esprisi

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR HER GÜN TAVIR DEĞİŞTİRTİYOR

ABD ile anlaştıktan sonra mahkemeye götürülürken zincirleri çıkartılan Reza Zarrab'ın, mahkemenin ikinci gününe sivil kıyafetle gelmesi istendi.

Takım elbise ile savcı karşısına çıkan Zarrab, istenenleri iki gün boyunca anlattıktan sonra Berman'dan bir kıyak daha kaptı. Çok konuştuğunu belirten Yargıç Richard Berman, Zarrab için boğaz pastili istedi.

Reza'nın Yargıcından Türkiye esprisi

TÜRKİYE ÜZERİNDEN ESPRİ

İfade veren Zarrab'a savcının sorularının bitmemesi üzerine, saat 5'e doğru Yargıç Richard Berman,  "Artık sona erdirelim çünkü burası bir Türk hamamına döndü" şeklinde konuştu.

Berman'ın sözleri, mahkemeye belge taşıyıp, davaları takip eden FETÖ'cülerin gülmesine neden oldu.

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