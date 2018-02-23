Reza'yı Türkiye'deki avukatları terk etti

ABD'de New York Bölgesi Federal mahkemesi tarafından yargılanan ve itirafçı olarak eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Reza Zarrab’a Türkiye'deki avukatlarından şoke edici bir hamle geldi.

Zarrab'ın Türkiye'deki avukatları, Zarrab'ın avukatlığından çekildiklerini açıkladı.

HAKARET DAVALARINA BAKIYORLARDI

Reza Zarrab kendisini eleştirenlere hakaret davası açıyor ve avukatları üzerinden davaların ilerleyişini sağlıyordu. O davalardan biri İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü, ancak duruşma beklenenden çok daha kısa sürdü.

Duruşmada hakim, Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.

İSTİFA TUTANAKLARA GEÇTİ

Zarrab’ın avukatlarının istifası resmiyet kazandı. Dava tutanaklarına da geçen istifa için Av. Yıldırım ve Av. Yılmaz'ın 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunduğu belirtildi.