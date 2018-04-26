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RICE tedavisi nedir

RICE; Burkulmalar için uygulanan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.

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RICE tedavisi; ‘rest’, ‘ice’, ‘compression’ ve ‘elevation’ kelimelerinin birleşimiyle oluşur. “Dinlenme”, “buz”, “basınç uygulama (kompresyon)” ve “yükseltme” anlamlarına gelir.

RICE tedavisi nedir

BAZI DURUMLARDA FİZİK TEDAVİ UYGULANABİLİR

Yaralanmalarda uygulanacak tedaviyi 24 - 48 saat boyunca sürdürün. Yaralı alanı da dinlendirin. Buz yöntemini 20 dakika uygulayarak 4 ya da 8 gün boyunca devam edin. Sıkıştırma 1 haftaya kadar etkilidir. Yükseklik kanın yaralanmaya ulaşmasını önler. RICE tedavisi büyük yaralanmalar için uygun bir tedavi yöntemi değildir ve Fizik tedavi yöntemleri gerekebilir.

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