RICE tedavisi nedir

RICE tedavisi; ‘rest’, ‘ice’, ‘compression’ ve ‘elevation’ kelimelerinin birleşimiyle oluşur. “Dinlenme”, “buz”, “basınç uygulama (kompresyon)” ve “yükseltme” anlamlarına gelir.

BAZI DURUMLARDA FİZİK TEDAVİ UYGULANABİLİR

Yaralanmalarda uygulanacak tedaviyi 24 - 48 saat boyunca sürdürün. Yaralı alanı da dinlendirin. Buz yöntemini 20 dakika uygulayarak 4 ya da 8 gün boyunca devam edin. Sıkıştırma 1 haftaya kadar etkilidir. Yükseklik kanın yaralanmaya ulaşmasını önler. RICE tedavisi büyük yaralanmalar için uygun bir tedavi yöntemi değildir ve Fizik tedavi yöntemleri gerekebilir.