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Richard Feynman'ın 'Kuantum Adam' kitabı raflarda

Alfa Yayınları’ndan çıkan 'Kuantum Adam' kitabı bilimi popülerleştirme becerisiyle birleştirerek fizikçi olmayan insanların da gönlünde taht kuran Feynman’a odaklanıyor.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 15:52..
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20. yüzyılın son büyük fizikçisi Richard Feynman’ın renkli kişiliği ve çok değerli çalışmaları pek çok fizikçi kuşağına ilham vermeye devam etmektedir.

Kanada asıllı ABD’li kuramsal fizikçi ve kozmolog Lawrence M. Krauss da bu ilhamla Richard Feynman’ın bilim yaşamını yazdı.

Richard Feynman'ın 'Kuantum Adam' kitabı raflarda

Kitap,Kuantum Adam Feynman’ın aşklarının, sanatçı yanının ve şakalarının yanı sıra fizik bilimine katkılarını da özetliyor. Fiziğin pek çok alanında eserler veren Feynman, günümüz evren anlayışını şekillendiren insanlardan biridir.

Richard Feynman'ın 'Kuantum Adam' kitabı raflarda

Çalışmalarını, bugün evren üzerine bildiklerimizin neredeyse hiçbirisinin henüz bilinmediği bir dönemde gerçekleştirmişti, ama sezgileri doğru çıktı. Parçacık fiziğinden katı hal fiziğine, kozmolojiden kuantum bilgisayarına kadar her alanda öncüydü.

Yazar: Richard Feynman

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Mehmet Moralı

Türü: Bilim

Baskı yılı: 2018

Syf: 290

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