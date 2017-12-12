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Richard Moore Türkiye'ye veda etti

Türkiye'deki görevinin sonuna gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, Twitter'dan veda videosu yayınladı.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 12:30..
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Richard Moore Türkiye'ye veda etti

Türkiye'de 7 yıldır görev yapan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, görev süresini tamamladı.

Türkiye'ye ilk olarak 1989 yılında geldiğini belirten Moore, burada güzel yıllar geçirdiğini söyledi. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade eden Richard Moore, komplo teorileri konusundan da şikayet etti.

"KOMPLO TEORİLERİ SAÇMALIĞININ ÖTESİNE BAKIN"

Moore, "...Birleşik Krallık en yakın ortağınız olmaya devam edecek. Bunun doğruluğunu görmek için sadece şu komplo teorileri saçmalığının ötesine bakmanız yeterli." dedi.

Richard Moore Türkiye'ye veda etti

"KENDİ ÜLKEMİN ÇIKARLARI..."

Türkiye'ye veda eden Richard Moore, şunları söyledi: "Evet, artık Türkiye maceramın sonuna geliyorum... Hayatımın 7 yılını Türkiye'de geçirdim. Buraya ilk kez 1989 yılında, 26 yaşında bir Türkçe öğrencisi olarak gelmiştim. Ve Maggie ile İngiltere'den altı aylık oğlumuzu da beraberimizde getirerek, burada bir aile kurduk.  Sonra 1992 yılında kızım da İstanbul'da aramıza katıldı. Bir büyükelçi, başka ülkeye kendi ülkesinin çıkarlarını gözetmesi için gönderilir. Bunu yapabilmiş olduğumu umuyorum. Ama görevinizde başarılı olabilmek için ev sahibi ülkenizi anlamalı ve ona sempati duymalısınız. Umarım, bunu yapabildiğimi hissediyorsunuzdur. Türkiye'yi ve Türkler'i gerçekten seviyorum.

Richard Moore Türkiye'ye veda etti- VİDEO


"ZAMAN ZAMAN GURURLU OLUYORSUNUZ"

Zaman zaman fazla gururlu ve zor olabiliyorsunuz. Ve keşke komplo teorilerini bu kadar çok seven olmasaydı. Ama aynı zamanda inanılmaz derecede sıcakkanlı ve misafirperversiniz. Pek çok Türk dostum var.  Ve çok dirayetlisiniz.

4 YIL ÇOK ZOR GEÇTİ

Geçtiğimiz bu 4 yıl Türkiye için gerçekten zor yıllardı. Ama bu zorlukların üstesinden geldiniz. Türkiye demokratik ve ekonomik olarak başarılı bir ülke olacak. Size inancım sonsuz. Ve Birleşik Krallık en yakın ortağınız olmaya devam edecek. Bunun doğruluğunu görmek için sadece şu komplo teorileri saçmalığının ötesine bakmanız yeterli. Benim güzel Türkiyem, bol şans! Sizleri ziyaret etmek için sık sık geri döneceğiz..."

BEŞİKTAŞLI RİCHARD

"Ve son bir şey daha..." diyen Richard Moore, "Siyah" diye bağırdı.

Moore, sıkı bir Beşiktaş taraftarı olarak biliniyor.

Richard Moore Türkiye'ye veda etti

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