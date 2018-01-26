Richard Webster'in 'Melekler' kitabı okuyucularla tanıştı

Çoğu insan meleklerin varlığına dair işaretler alır; bazıları onları bulutlarda görürken, kimileri meleklerin yanlarında durduklarına dair güçlü bir hisse kapılır. Kimileriyse sanki büyüleyici bir koro sadece onlar için şarkı söylüyormuşçasına ilahî bir müzik işitir. Açıklanama- yan ışık huzmeleri de meleklerin varlığına işaret olabilir.

Öyle görünüyor ki, melekler varlıklarını kişiye özgü olarak farklı şekillerde gösterebiliyor. Melekleri nasıl hissettiğimizin aslında pek bir önemi yok.

Önemli olan onları hayatımıza dahil etmek ve bize yardım etmelerine izin vermemizdir. Bu kitap meleklerle ilgili bilgilerinizi geliştirecek ve onların varlığını deneyimlemenize yardımcı olacaktır.

Yazar: Richard Webster

Yayınevi: Mona Yayınları

Baskı yılı: 2018

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 250

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