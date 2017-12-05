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Richmond Fed'in yeni başkanı Thomas Barkin oldu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Richmond Şubesi'nin başkanlığına finans sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan Thomas Barkin seçildi.

AA | 05.12.2017 - 07:55..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Richmond Şubesi'nin başkanlığına finans sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan Thomas Barkin seçildi.

Richmond Fed'in yeni başkanı Thomas Barkin oldu

YILBAŞINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Richmond Fed'in sitesinden yapılan açıklamada, Barkin'in 1 Ocak 2018 itibarıyla başkanlık görevine başlayacağı bildirildi.

Fed'in para politikasına ilişkin gizli bilgileri bir varlık yönetim şirketine sızdırdığı için istifa eden eski Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker'ın yerine geçecek olan Barkin, 30 yıldır çalıştığı küresel varlık danışmanlığı şirketi McKinsey & Company'de üst düzey görevler yürüttü.

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