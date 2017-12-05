Richmond Fed'in yeni başkanı Thomas Barkin oldu

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İstanbul'da müftülere nikah kıyma eğitimi

Müftüler defterlerine şu notları aldı: Dini değil medeni nikah kıyacağız. 'Duanızı yapalım da dini nikahınız tamamlanmış olsun' diye zorlayamayız. Talep olursa farklı din mensuplarına da kıyılabilir.