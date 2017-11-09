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Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman krizini anlattı

Aziz Yıldırım ile konuştuğunu belirten Dilmen, Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ın sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğuna dikkat çektiğini söyledi.

09.11.2017 - 07:54
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Fenerbahçe'de yaşanan Aykut Kocaman krizinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

TRT Spor'da yayınlanan Futbol Zirvesi programında spor gündemini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım ile arasında geçen diyalogları anlattı.

"AZİZ YILDIRIM İLE AYKUT KOCAMAN ARASINDAKİ KONUŞMA"

Dilmen, şunları söyledi: "Aziz Başkan ile seyahata çıktık, yolda da sordum. 'Vallahi ben de senin kadar biliyorum' dedi. 'Maçtan sonra ve diğer gün konuşmadım, bir tek pazartesi akşamı Ali Yıldırım ile konuşuyordu, aldım ve canını sıkma dedim' dedi. O da bir an moralim bozuk demiş. Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım arasındaki tek konuşma bu.

Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman krizini anlattı

"SEZON SONUNA KADAR KONTRAT VAR"

Benim algıladığım, istifa etmeye karar verdiğiydi. Gereğini yapacağım demek bu. Ben de son bir şık olarak şu andaki uygulamanın doğru olduğunu söylemiştik. 6 hafta var devreye kadar. Aziz Bey, 'Sezon sonuna kadar kontrat var ve problem yok' diye söylüyor.

Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman krizini anlattı

"KADRO DIŞI FALAN VAR MI DEDİM.."

6 haftalık bir periyot sonunda olmazsa, ben Aykut Hoca'nın istifa edeceğini düşünüyorum. Kadro dışı falan var mı dedim, başkan da 'Yok' dedi. Ben özürlüyüm de sosyal medya konusunda, başkan benden daha özürlü."

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