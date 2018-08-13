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Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

Trump'ın ekonomik savaşı hakkında konuşan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bu bir savaş. Herkes parasıyla ülkesinde yatırım yapmalı" dedi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 03:18..
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Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşta tüm vatandaşlara görev düştüğünü söyleyen Dilmen, "Paralara konulacağı nereden çıktı anlamadım. Düşmanı sadece dışarda aramamak lazım." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Yatırımlarınızı ülkemize yapın VİDEO

İŞ ADAMLARINA SESLENDİ

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Trump diye bir vatandaş çıkıp deli saçması şeyler söyleyecek. Türkiye'yi ele geçirmeye çalışacak, olu mu öyle şey? Büyük iş adamlarımızın bu ülkeden para kazanmış insaların, kimsenin günahını almak istemem ama paraları bir yerle götürmüşlerse eğer, bu ülkeye yatırım yapmaları gerekiyor." dedi.

Kendisinin döviz bırakmadığını ve TL'ye çevirdiğini ifade eden Dilmen, "Ben bu ülkede para kazandım, bu ülkede Rıdvan oldum. Hamal olursun, futbolcu olursun kim olursan ol. Buralarda milyar dolarlar kazanan insanların yine ülkemize yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin evladıysak bu savaşa herkes girecekç" şeklinde konuştu.

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