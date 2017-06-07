Rıdvan Dilmen'in Erdoğan ve Atatürk isyanı

Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı programa telefonla bağlanan Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Atatürk'ün birlikte sevilemeyeceğini söyleyenlere "Gerizekalı" dedi.
TRİBÜNDE SİYASET OLMAZ
Dün İzmir Marşı'nı örnek göstererek tribünlere siyasetin girmemesi gerektiğini belirten Dilmen, "Taraftarlar stadyumlarda siyaset yapmayı bırakmalı. Bir İzmir Marşı tutturdular. Tribünde siyaset olmaz." demişti.
Yaptığı bu açıklamaların ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Dilmen, Beyaz TV'ye bağlanarak eleştirilere cevap verdi.
ERDOĞAN'I SEVMEK, ATATÜRK'Ü SEVMİYORUM MU DEMEK?
Ünlü futbol adamı, ''Be gerizekalılar, Erdoğan'ı sevmek Atatürk'ü sevmiyorum anlamına mı geliyor." diyerek kızgınlığını dile getirdi.