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Rihanna, Bella Hadid'e meydan okudu

Bella Hadid'in verdiği pozların ardından Rihanna da aynı pozları vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 10:42..
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Paris'te bir yardım kuruluşunun galasına katılan Bella Hadid, gecede Jean Paul Gaultier’in bir koleksiyonunda yer alan pembe straplez bir elbise giydi.

BELLA'NIN CESUR POZLARI

Hadid, sosyal medyada ardı ardına cesur pozlar paylaştı.

RİHANNA'DAN CEVAP

Rihanna ise kendi markasının birinci yıl kutlamaları için mini bir dünya turuna çıktı.

Ünlü şarkıcı Rihanna-FOTO GALERİ

Ünlü model Bella Hadid-FOTO GALERİ

Rihanna ise kendi markasının birinci yıl kutlamaları için mini bir dünya turuna çıktı.

Geçtiğimiz hafta Singapur’da bulunan ünlü şarkıcı da Cushnie markasının 2019 yaz koleksiyonuna ait bir elbise giydi ve tıpkı Bella Hadid gibi pozlar vererek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Her iki ismin verdiği pozların neredeyse birebir aynı olduğu görülünce ‘Rihanna, Bella’ya poz nasıl verilir dersi vermiş’, ‘Riri, Bella’ya haddini bildirdi’ şeklinde yorumlar yapıldı.

Rihanna, Bella Hadid'e meydan okudu

Rihanna, Bella Hadid'e meydan okudu

Rihanna, Bella Hadid'e meydan okudu

Rihanna, Bella Hadid'e meydan okudu

Rihanna, Bella Hadid'e meydan okudu

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