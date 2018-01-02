Rihanna Fransa'dan ev aldı

Rihanna, Fransa'nın ünlü sahil kenti Cannes yakınlarındaki Mougins kasabasında taş bir villa satın aldı.

EVİN DEĞERİ AÇIKLANDI

29 yaşındaki yıldızın villa için ne kadar ödediğini açıklamasa da, Cote d'Azure bölgesinde lüks emlak uzmanlığı yapan Lauren Merengone, villanın fiyatının 2-5 milyon euro arasında olduğunu açıkladı.

Merengone, villanın bulunduğu bölgede sakinliğin korunması açısından çok sıkı kuralların bulunduğu, bölgede oturanların en ufak bir gürültü duyduklarında polis çağırdıklarını belirterek, "Gürültülü partiler düzenlemeye alışık olan Rihanna bu villada yaşarken biraz zorlanabilir." şeklinde açıklama yaptı.

BİRÇOK EVİ VAR

Rihanna'nın Beverly Hills'de 6.5 milyon dolarlık bir villası, Barbados'da 22 milyon dolarlık bir malikanesi ve New York'ta satışa çıkardığı 16.9 milyon dolarlık bir çatı katı dairesi bulunuyor.