Tasarladığı ürünlerin korsan satışını gören Rihanna polise şikayet etti. Harekete geçen polis, korsan satıcının amcası olduğunu saptadı.

Rihanna korsan satıcıyı şikayet etti amcası tutuklandı

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Büyükelçi atamaları resmi gazetede yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.