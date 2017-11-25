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Rihanna korsan satıcıyı şikayet etti amcası tutuklandı

Tasarladığı ürünlerin korsan satışını gören Rihanna polise şikayet etti. Harekete geçen polis, korsan satıcının amcası olduğunu saptadı.

25.11.2017 - 06:18
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Barbados ziyaretinde tasarladığı kıyafetlerin, terliklerin ve çantaların korsan satıldığını gören Rihanna, polisi aradı. Polisin araştırması sonrası işler karıştı.

Rihanna korsan satıcıyı şikayet etti amcası tutuklandı

AMCASI ÇIKTI

29 yaşındaki Riri, durumu Barbados polislerine ve giyim şirketine bildirdi. Yetkililerin araştırmaları sonucunda, sahte ürünleri satan kişinin Rihanna’nın 53 yaşındaki amcası Leroy Fitzgerald Brathwaite olduğu ortaya çıktı.

Rihanna korsan satıcıyı şikayet etti amcası tutuklandı

ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBEST KALDI

Rihanna’nın Fenty isimili koleksiyonundaki terlik ve tişörtlerin çakmalarını da sattığı ortaya çıkan Brathwaite tutuklandı.

Brathwaite, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılarak, davası ileriki bir zamana ertelendi.

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