Rihanna korsan satıcıyı şikayet etti amcası tutuklandı

Barbados ziyaretinde tasarladığı kıyafetlerin, terliklerin ve çantaların korsan satıldığını gören Rihanna, polisi aradı. Polisin araştırması sonrası işler karıştı.
AMCASI ÇIKTI
29 yaşındaki Riri, durumu Barbados polislerine ve giyim şirketine bildirdi. Yetkililerin araştırmaları sonucunda, sahte ürünleri satan kişinin Rihanna’nın 53 yaşındaki amcası Leroy Fitzgerald Brathwaite olduğu ortaya çıktı.
ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBEST KALDI
Rihanna’nın Fenty isimili koleksiyonundaki terlik ve tişörtlerin çakmalarını da sattığı ortaya çıkan Brathwaite tutuklandı.
Brathwaite, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılarak, davası ileriki bir zamana ertelendi.