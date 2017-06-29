Rihanna’nın Suudi Arabistanlı aşkı

İngiliz Daily Mail gazetesi, bu hafta İspanya’da tatil yapan çiftin bir yüzme havuzunda çekilen samimi fotoğraflarını yayınladı.

İLİŞKİSİNİ GİZLİYORDU

Fotoğraflarda çift birbirlerine sarılıp şampanya yudumlarken görülüyor. Gazete, Rihanna’nın ilişkiyi gizli tutmak için çok çaba harcadığını yazdı.

Yeni sevgili Hassan Jameel ülkesinde, Japon otomotiv devi Toyota’nın distribütörlüğünü yürütüyor.

AŞK GERÇEK

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Rihanna’nın Jameel’e âşık olduğunu ve çiftin birlikte çok fazla zaman geçirdiğini belirterek, bu ilişkinin gerçek olduğunu anlattı.