Rihanna'nın takıntılı hayran kabusu

Sürekli Rihanna’yı takip eden Feratovic, başkasının alanına izinsiz girme suçuyla beş günlük hapis cezası aldı. Cezasını çektikten sonra salıverilen Feratovic, bu tutuklamanın kendisini, ünlü şarkıyı takipten vazgeçirmeyeceğini söyledi.

Feratovic, 2016 yılında 29 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının evine iki kez girmiş ve görevliler tarafından durdurulmuştu. Eve ikinci girişinde polis çağrılmış ve Feratovic tutuklanmıştı. Polis, tacizcinin üzerinde bıçak olduğunu açıklamıştı. Feratovic, şarkıcıya zarar vermeye çalışmadığını, bıçağı sadece kendini koruma amacıyla taşıdığını söylemişti.