Brezilya'nın uyuşturucu çeteleri ile ünlü Rio sokaklarında, polis baskını gerçekleşti. Birkaç ay ara ile gerçekleştirilen düzenli polis baskınları, Rio'daki uyuşturucu çete ve kartellerine yönelik yapılıyor.
Rio'da polis operasyonu - GALERİ
Ağır silahlar ve tam dolu mühimmatlar ile sokakları çevreleyen polisler, uyuşturucu çete üyeleriyle çatıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Rio de Janeiro gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 7'si polis 9 kişi yaralanırken, ölü sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Brezilya'da hemen hemen 6 ayda bir huzur operasyonları şeklinde uyuşturucu çetelerine yönelik baskınlar yapılıyor. En son operasyon, geçtiğimiz yaz aylarında yapılmıştı.