Brezilya'nın uyuşturucu çeteleri ile ünlü Rio sokaklarında, polis baskını gerçekleşti. Birkaç ay ara ile gerçekleştirilen düzenli polis baskınları, Rio'daki uyuşturucu çete ve kartellerine yönelik yapılıyor.

Rio'da polis operasyonu - GALERİ

Ağır silahlar ve tam dolu mühimmatlar ile sokakları çevreleyen polisler, uyuşturucu çete üyeleriyle çatıştı.

9 KİŞİ YARALANDI