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Rio'da polis operasyonu

Brezilya'da polis, uyuşturucu çetelerine yönelik rutin olarak yapılan operasyonunu gerçekleştirdi. Rio'yu abluka altına alan polisler, kartellere baskınlar gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 09:34..
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Brezilya'nın uyuşturucu çeteleri ile ünlü Rio sokaklarında, polis baskını gerçekleşti. Birkaç ay ara ile gerçekleştirilen düzenli polis baskınları, Rio'daki uyuşturucu çete ve kartellerine yönelik yapılıyor.

Rio'da polis operasyonu - GALERİ

Ağır silahlar ve tam dolu mühimmatlar ile sokakları çevreleyen polisler, uyuşturucu çete üyeleriyle çatıştı.

Rio'da polis operasyonu

9 KİŞİ YARALANDI

Rio de Janeiro gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 7'si polis 9 kişi yaralanırken, ölü sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rio'da polis operasyonu

Brezilya'da hemen hemen 6 ayda bir huzur operasyonları şeklinde uyuşturucu çetelerine yönelik baskınlar yapılıyor. En son operasyon, geçtiğimiz yaz aylarında yapılmıştı.

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