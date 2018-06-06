Rita Ora Türkiye'ye geliyor

Ses rengi ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Rita Ora, son olarak tüm dünyada satış rekorları kıran Grinin Elli Tonu kitabının sinema uyarlamasında oyunculuğuyla da göz doldurmuştu.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu, ilk ve tek albümü olan Ora’yı 2012 yılında çıkarmış ve büyük bir başarı yakalamıştı. Aynı yıl, Biritanya’da bir numaraya yükselen yıldız, MOBO Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', Urban Müzik Ödülleri’nde ‘En İyi Uluslararası Sanatçı’ ve ertesi yıl da Glamour Yılın Kadını Ödülleri’nde İngiltere’de Solo Sanatçı seçilmişti.



